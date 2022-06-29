Экс-игрок «Спартака»: всегда думал о возвращении в Шотландию, и сейчас – подходящий момент

36-летний Эйден Макгиди, с 2010 по 2014 годы игравший в России за московский «Спартак», высказался относительно возвращения в Шотландию. На днях футболист подписал контракт на один сезон с «Хибернианом», где воссоединился с тренером Ли Джонсоном.



«Я поддерживал связь с Джонсоном, когда он уехал из «Сандерленда», мы постоянно общались на те или иные темы. Когда ушёл Шон Мэлоуни и тренерская позиция в «Хиберниане» стала вакантной, я сказал Ли: думаю, вам стоит пойти на это. Потому что это отличная работа и превосходный клуб. Что касается меня, я всегда думал о возвращении в Шотландию, и сейчас – самый подходящий момент. Не думаю, что может быть что-то лучше», – цитирует Макгиди The Northern Echo со ссылкой на Hibs TV.



41-летний Ли Джонсон возглавил «Хиберниан» месяц назад – в мае 2022-го. Ранее он тренировал английские «Олдхэм Атлетик», «Барнсли», «Бристоль Сити» и «Сандерленд». Лучший средний показатель по набранным очкам у него был именно с «чёрными котами» – 1,82 за игру (77 матчей).



Макгиди пришёл в «Сандерленд» на 5 месяцев раньше Джонсона и работал под его руководством в период с декабря 2020-го по январь 2022-го, когда наставник покинул клуб. 36-летний футболист, ранее выступавший за сборную Ирландии, при Джонсоне отыграл 51 матч – больше в карьере он провёл только у Валерия Карпина в «Спартаке» (80) и Гордона Страчана в «Селтике» (136).

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