Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший нападающий «Реала» Хесе стал игроком турецкого «Анкарагюджю»

Бывший нападающий «Реала» Хесе стал игроком турецкого «Анкарагюджю»
Комментарии

29-летний испанский нападающий Хесе Родригес, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен», перебрался на правах свободного агента из испанского «Лас-Пальмаса» в «Анкарагюджю». Об этом сообщается в «Твиттере» турецкого клуба.

Отмечается, что испанец подписал с «Анкарагюджю» однолетний контракт. В минувшем сезоне он принял участие в 38 матчах второго дивизиона чемпионата Испании за «Лас-Пальмас», в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Он не сумел помочь своей команде вернуться в элитный дивизион.

Напомним, Хесе является воспитанником «Реала». В 2016 году его покупал «ПСЖ» за € 25 млн, а после чего он периодически отправлялся в аренду – в «Лас-Пальмас», «Сток-Сити», «Бетис» и «Спортинг». Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 3 млн.

10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий.

Новость по теме
Стало известно, почему Кроос пока не продлил контракт с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022