Бывший нападающий «Реала» Хесе стал игроком турецкого «Анкарагюджю»

29-летний испанский нападающий Хесе Родригес, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен», перебрался на правах свободного агента из испанского «Лас-Пальмаса» в «Анкарагюджю». Об этом сообщается в «Твиттере» турецкого клуба.
Отмечается, что испанец подписал с «Анкарагюджю» однолетний контракт. В минувшем сезоне он принял участие в 38 матчах второго дивизиона чемпионата Испании за «Лас-Пальмас», в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Он не сумел помочь своей команде вернуться в элитный дивизион.
Напомним, Хесе является воспитанником «Реала». В 2016 году его покупал «ПСЖ» за € 25 млн, а после чего он периодически отправлялся в аренду – в «Лас-Пальмас», «Сток-Сити», «Бетис» и «Спортинг». Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 3 млн.
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