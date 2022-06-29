Мане рассказал, с кем из игроков «Ливерпуля» он общался перед переходом в «Баварию»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане рассказал, кто сыграл ключевую роль в его переходе в немецкий клуб.

«Я разговаривал с Тьяго, когда был в стадии принятия решения о переходе в «Баварию». Он рассказал мне, что все одноклубники очень дружные и город просто волшебный. Услышав это, я сразу обрадовался», — цитирует Мане Bayern & Germany.

Напомним, ранее стало известно, что 30-летний сенегалец будет играть под 17-м номером. Ранее он принадлежал защитнику Жерому Боатенгу, полузащитникам Марку ван Боммелу и Кристиану Циге и другим.

22 июня «Бавария» объявила о трансфере нападающего «Ливерпуля» Мане. Статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в € 32 млн. Контракт Садио с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года.