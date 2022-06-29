Форвард «Альмерии» может стать заменой Эль-Несери в «Севилье»

«Севилья» собирается приобрести нападающего «Альмерии» Умара Садика на замену Юсефа Эль-Несери.
Садик поразил главного тренера «Севильи» Хулена Лопетеги в кубковом матче между командами два года назад и до сих пор находится на карандаше у клуба. Андалусийцы не скрывают, что нападающий Эль-Несери может покинуть летом команду. К марокканцу проявляет интерес английский «Вест Хэм Юнайтед», который не стал продлевать контракт с украинцем Андреем Ярмоленко. Более того, потенциальный уход из клуба Люка Де Йонга заставляет клуб искать альтернативы, чтобы заполнить дыру в атакующей линии.
Садик перешёл в «Альмерию» из «Партизана» в 2020 году. В минувшем сезоне Садик сыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и отдал 12 ассистов.
- 29 июня 2022
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