«Севилья» сделала предложение о подписании полузащитника «Лацио» за € 20 млн

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто попал в сферу интересов «Севильи». Испанский клуб сделал итальянской команде предложение о покупке игрока за сумму в € 20 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Источник сообщает, что римский клуб намерен выручить за 29-летнего испанского игрока большую сумму, поскольку «Лацио» придётся выплатить 30% с продажи игрока бывшему клубу полузащитника – английскому «Ливерпулю».

В минувшем сезоне Луис Альберто провёл за «Лацио» 44 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего креативного полузащитника в € 28 млн. Контракт испанского игрока с римским клубом рассчитан до лета 2025 года.