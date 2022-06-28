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«Севилья» сделала предложение о подписании полузащитника «Лацио» за € 20 млн

«Севилья» сделала предложение о подписании полузащитника «Лацио» за € 20 млн
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Полузащитник «Лацио» Луис Альберто попал в сферу интересов «Севильи». Испанский клуб сделал итальянской команде предложение о покупке игрока за сумму в € 20 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Источник сообщает, что римский клуб намерен выручить за 29-летнего испанского игрока большую сумму, поскольку «Лацио» придётся выплатить 30% с продажи игрока бывшему клубу полузащитника – английскому «Ливерпулю».

В минувшем сезоне Луис Альберто провёл за «Лацио» 44 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего креативного полузащитника в € 28 млн. Контракт испанского игрока с римским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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