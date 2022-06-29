Хави Симмонс поблагодарил «ПСЖ» после перехода в «ПСВ»

Атакующий полузащитник Хави Симмонс поблагодарил французский «ПСЖ», который покинул на правах свободного агента.

«После трёх замечательных лет в клубе пришло время прощаться. Я очень благодарен тренерам, персоналу, и моим товарищам по команде. „ПСЖ“ всегда будет в моём сердце. Для фанатов: от всей души говорю спасибо, я люблю вас !!», — написал Симмонс в своих социальных сетях.

Напомним, что 19-летний атакующий полузащитник после окончания контракта с французским «Пари Сен-Жермен» вернулся на родину и стал игроком «ПСВ Эйндховен».



Футболист подписал контракт до лета 2027 года. При этом, сообщается, что у «ПСЖ» будет приоритетное право обратного выкупа игрока в течение следующих нескольких лет.