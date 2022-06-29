Хави Симмонс поблагодарил «ПСЖ» после перехода в «ПСВ»
Поделиться
Атакующий полузащитник Хави Симмонс поблагодарил французский «ПСЖ», который покинул на правах свободного агента.
«После трёх замечательных лет в клубе пришло время прощаться. Я очень благодарен тренерам, персоналу, и моим товарищам по команде. „ПСЖ“ всегда будет в моём сердце. Для фанатов: от всей души говорю спасибо, я люблю вас !!», — написал Симмонс в своих социальных сетях.
Напомним, что 19-летний атакующий полузащитник после окончания контракта с французским «Пари Сен-Жермен» вернулся на родину и стал игроком «ПСВ Эйндховен».
Футболист подписал контракт до лета 2027 года. При этом, сообщается, что у «ПСЖ» будет приоритетное право обратного выкупа игрока в течение следующих нескольких лет.
Комментарии
- 29 июня 2022
-
07:22
-
07:11
-
07:02
-
06:59
-
06:42
-
06:13
-
06:05
-
06:04
-
05:49
-
05:39
-
05:32
-
05:28
-
05:23
-
04:58
-
04:50
-
04:47
-
04:25
-
04:06
-
04:02
-
03:48
-
03:43
-
03:23
-
03:11
-
03:00
-
02:47
-
02:44
-
02:00
-
01:49
-
01:39
-
01:28
-
01:23
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:36
Партнерский контент