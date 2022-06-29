«ПСЖ» представил новую домашнюю форму на сезон-2022/2023

«ПСЖ» продемонстрировал новый комплект домашней формы, в котором команда будет выступать на протяжении сезона-2022/2023. Соответствующие фотографии разместила пресс-служба клуба из Франции.

Фото: Официальный сайт «ПСЖ»

В новом сезоне команда не стала отказываться от традиционной цветовой гаммы – темно-синий будет преобладать. По центру формы проведена широкая белая полоса, а на ней эмблема клуба. По бокам разместились узкие красные полоски. Вся остальная форма выполнена в тёмно-синем цвете. Кроме того, на футболках «ПСЖ» теперь будет размещён логотип авиакомпании Qatar Airways.

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В сезоне-2021/2022 «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Но при этом команда не смогла пробиться далеко в Лиге чемпионов. Поэтому появились новости о возможном уходе главного тренера Маурисио Почеттино.