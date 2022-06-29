«Урал» объявил соперников по второму сбору
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Футбольный клуб «Урал» сегодня возобновляет тренировочный процесс. После двух дней отдыха стартует второй сбор, который, как и первый, пройдёт в Екатеринбурге. Запланированы два товарищеских матча — соперниками «шмелей» станут «Уфа», вылетевшая по итогам прошлого сезона в ФНЛ, и самарские «Крылья Советов», сообщает пресс-служба «Урала».
5 июля. «Урал» — «Уфа»
9 июля. «Урал» — «Крылья Советов» (Самара)
Напомним, в воскресенье, 26 июня, екатеринбургский клуб в товарищеском матче сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча закончилась со счётом 2:2, были проведены три тайма по 45 минут.
По результатам сезона-2021/2022 «Урал» занял в РПЛ 12-е место. Новый чемпионат начнётся для «шмелей» игрой с ЦСКА 16 июля.
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