Белоус: Абрамович не поведётся на стимуляцию интереса к «Спартаку», читая прессу

Бывший генеральный директор «Ростова» и вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на информацию, согласно которой компания «Евраз», часть которой принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, может приобрести московский «Спартак».



«Пресса часто провоцирует к действию. Как в своё время Федуна с Карпиным. Писали, что он замечательный бизнесмен в Испании, хорошо бы такого в «Спартак»! Федун прочитал, на это дело клюнул — и взял Карпина. Таким приёмом пользуются агенты, рассказывая про предложения от клубов, подогревая интерес.



Роман Аркадьевич — не слабонервный человек, не думаю, что он поведётся на стимуляцию интереса к «Спартаку», читая прессу. С другой стороны, нужно проанализировать — может ли быть ему интересен «Спартак»? За эту возможность говорит один плюс — любовь Абрамовича к футболу. Ну и второй, сомнительный плюс — невозможность приобретения активов за рубежом. А минусов намного больше. Нужно понимать, насколько адекватно может быть выстраивание предложений по продаже. Но пока никто не бежит, желая продать «Спартак». Кем бы был Леонид Арнольдович, если бы продал «Спартак»? Был бы одним из бизнесменов-олигархов второй или третьей десятки.



Абрамович был в футболе высшего мирового уровня — выигрывал Лигу чемпионов. И насколько ему может быть интересен «Спартак», который не играет в еврокубках? Второе – при всей любви к футболу должна быть экономика. Да, у «Спартака» есть хороший стадион, но последние события могут дать потери десятков миллионов — введение Fan ID, геополитика. Сравните, сколько получал «Челси» от телеправ, и сколько получают клубы Российской Премьер-Лиги. Капля в море. Так что я не вижу никаких оснований для прихода Абрамовича в российский футбол», — приводит слова Белоуса Legalbet.

Сообщалось, что «Евраз» может стать владельцем «Спартака». Ранее Абрамович покинул лондонский «Челси» из-за санкций, наложенных на него со стороны правительства Великобритании. Российский предприниматель владел английским клубом с 2003 года. Новым владельцем «Челси» стал консорциум Тодда Боули.

«Спартак» стал 10-м в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона. Чемпион России сезона-2021/2022 — «Зенит».