«Манчестер Сити» объявил о переходе футболистки сборной Австралии

19-летняя нападающая сборной Австралии Мэри Фаулер подписала контракт с «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение подписано на четыре года.
Ранее футболистка выступала за французский «Монпелье», в составе которого провела два сезона. В июле 2018 года Фаулер дебютировала за взрослую сборную Австралии, была в заявке команды на чемпионат мира — 2019. На Олимпиаде в Токио в четвертьфинале забила гол в ворота Великобритании. На данный момент у неё 24 игры за сборную Австралии и семь забитых мячей.
Недавно Фаулер была объявлена лучшей молодой футболисткой Австралии по версии ассоциации профессиональных футболистов этой страны. Также она заняла второе место в списке лучших футболисток будущего поколения, опубликованном в марте этого года.
- 29 июня 2022
-
16:36
-
16:14
-
16:14
-
16:13
-
15:57
-
15:50
-
15:47
-
15:37
-
15:31
-
15:23
-
15:12
-
15:01
-
15:01
-
14:41
-
14:38
-
14:29
-
14:15
-
14:15
-
13:53
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:25
-
13:16
-
13:14
-
13:09
-
12:55
-
12:55
-
12:42
-
12:41
-
12:14
-
12:04
-
11:55
-
11:34
-
11:23