«Манчестер Сити» объявил о переходе футболистки сборной Австралии

19-летняя нападающая сборной Австралии Мэри Фаулер подписала контракт с «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение подписано на четыре года.



Ранее футболистка выступала за французский «Монпелье», в составе которого провела два сезона. В июле 2018 года Фаулер дебютировала за взрослую сборную Австралии, была в заявке команды на чемпионат мира — 2019. На Олимпиаде в Токио в четвертьфинале забила гол в ворота Великобритании. На данный момент у неё 24 игры за сборную Австралии и семь забитых мячей.



Недавно Фаулер была объявлена лучшей молодой футболисткой Австралии по версии ассоциации профессиональных футболистов этой страны. Также она заняла второе место в списке лучших футболисток будущего поколения, опубликованном в марте этого года.

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