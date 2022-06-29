Агент: Иван и Мантуан хотят надолго задержаться в «Зените» и Санкт-Петербурге
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Агент новичков «Зенита» Ивана и Мантуана Луис Фернандо Гарсия рассказал о планах бразильцев в России. Сегодня стало известно, что южноамериканцы пополнили состав сине-бело-голубых.
«Для Ивана и Мантуана «Зенит» — очень значимый клуб. Они хотят надолго задержаться в Санкт-Петербурге. Когда футболисты прилетят в Россию? О дате вылета пока ничего не известно», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Иван и Мантуан пополнили российский клуб в рамках арендного соглашения по Юри Алберто. Оно вступит в силу в середине июля текущего года. Тогда игроки «Коринтианса» прилетят в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра и заключения личных контрактов с российским клубом.
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