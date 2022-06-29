Группировка «Ленинград» выступит перед матчем «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России

Группировка «Ленинград» проведёт выступление перед финальным матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом у себя в телеграм-канале сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
«Люся Чеботина и МакSим в прошлом — организаторы Суперкубка готовят мощнейшее сопровождение битвы «Зенита» и «Спартака»! Одним из главных событий вечера на стадионе 9 июля станет первое за 2,5 года стадионное выступление группировки «Ленинград» в полном составе. После долгих переговоров Шнуров сказал — газуем!» — написал Конов.
Напомним, матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Ранее сообщалось, что красно-белые могут бойкотировать игру из-за её проведения в Санкт-Петербурге, но в итоге «Спартак» дал согласие на участие в Суперкубке.
Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»:
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