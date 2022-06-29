Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» предложил Рафинье контракт до 2027 года

«Челси» предложил Рафинье контракт до 2027 года
Комментарии

Руководство лондонского «Челси» заинтересовано в приобретении нападающего «Лидса» Рафиньи. Боссы клуба связались с бразильцем и предложили ему пятилетний контракт. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, все стороны сделки между командами уже обговорены, теперь лондонцам надо договориться по условиям личного контракта с южноамериканским игроком, который хочет остаться в Англии.

В минувшем сезоне Рафинья провёл за «павлинов» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи. Контракт бразильского форварда с англичанами рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах Рафиньи заинтересованы «Барселона» и «Арсенал».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022