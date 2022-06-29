«Челси» предложил Рафинье контракт до 2027 года

Руководство лондонского «Челси» заинтересовано в приобретении нападающего «Лидса» Рафиньи. Боссы клуба связались с бразильцем и предложили ему пятилетний контракт. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, все стороны сделки между командами уже обговорены, теперь лондонцам надо договориться по условиям личного контракта с южноамериканским игроком, который хочет остаться в Англии.

В минувшем сезоне Рафинья провёл за «павлинов» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи. Контракт бразильского форварда с англичанами рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах Рафиньи заинтересованы «Барселона» и «Арсенал».