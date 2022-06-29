Лукаку вернулся в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку перешёл в «Интер» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Стороны достигли соглашения, по которому бельгиец будет выступать за миланцев до лета 2023 года. При этом у «нерадзурри» не будет права выкупа.

Напомним, Лукаку стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал как раз за миланскую команду. В прошлом сезоне бельгийский форвард принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Лукаку с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Лондонцы заплатили за переход нападающего € 115 млн. Ранее сообщалось, что за годичную аренду Ромелу итальянцам придётся отдать € 8 млн.