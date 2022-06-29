Лукаку вернулся в «Интер»
Поделиться
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку перешёл в «Интер» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Стороны достигли соглашения, по которому бельгиец будет выступать за миланцев до лета 2023 года. При этом у «нерадзурри» не будет права выкупа.
Напомним, Лукаку стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал как раз за миланскую команду. В прошлом сезоне бельгийский форвард принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Лукаку с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Лондонцы заплатили за переход нападающего € 115 млн. Ранее сообщалось, что за годичную аренду Ромелу итальянцам придётся отдать € 8 млн.
Комментарии
- 29 июня 2022
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
20:53
-
20:43
-
20:43
-
20:38
-
20:16
-
20:16
-
19:59
-
19:50
-
19:49
-
19:37
-
19:19
-
19:10
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:37
-
18:18
Партнерский контент