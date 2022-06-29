ЦСКА — «Зенит»: Мостовой довёл счёт до разгромного, реализовав 11-метровый

Сегодня, 29 июня, проходит игра предсезонного турнира Кубок Пари Премьер ЦСКА — «Зенит». Матч идёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
На 77-й минуте 11-метровый в ворота ЦСКА реализовал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. Ранее на 39-й минуте забил другой хавбек сине-бело-голубых Алексей Сутормин, ему ассистировал Зелимхан Бакаев. На 67-й минуте Сутормин оформил дубль, забив с пенальти.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Зенит».
Напомним, участие в турнире принимают четыре команды — «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород». «Зенит», сыграв два матча, возглавляет турнирную таблицу группы. «Сочи» и «Нижний Новгород» делят вторую-третью строчку. Матч с «Зенитом» — первый для ЦСКА в турнире, поэтому армейцы на последнем месте.
- 29 июня 2022
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