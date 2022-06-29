Заболотный пасовал Басте, Тороп сменял Акинфеева. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит»

29 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер «Зенит» разгромил ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Семака.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после разгромного поражения заявил, что команда нуждается в усилении.
«Команда нуждается в усилении, подъезжают наши сборники, нас станет больше. Времени остаётся мало, нужны сдвиги в отношении комплектации команды. У нас есть травмы. На первый тайм защитником вышел игрок молодёжки.
Мы знаем число, когда стартуем в РПЛ. Это всё влияет на содержание игры. У «Зенита» это третий матч, они были более мобильны, лучше работали с мячом.
Когда приедут сборники, будет 14-15 игроков. Это ответ на вопрос, сколько позиций нам надо усилить», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 29 июня 2022
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:29
-
23:22
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
20:53