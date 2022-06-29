Заболотный пасовал Басте, Тороп сменял Акинфеева. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит»

29 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер «Зенит» разгромил ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Семака.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после разгромного поражения заявил, что команда нуждается в усилении.



«Команда нуждается в усилении, подъезжают наши сборники, нас станет больше. Времени остаётся мало, нужны сдвиги в отношении комплектации команды. У нас есть травмы. На первый тайм защитником вышел игрок молодёжки.



Мы знаем число, когда стартуем в РПЛ. Это всё влияет на содержание игры. У «Зенита» это третий матч, они были более мобильны, лучше работали с мячом.



Когда приедут сборники, будет 14-15 игроков. Это ответ на вопрос, сколько позиций нам надо усилить», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.