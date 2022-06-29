Заболотный ответил на вопрос, сможет ли стать лучшим бомбардиром РПЛ при Федотове в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о персональных целях на сезон при новом главном тренере Владимире Федотове. В прошлом сезоне форвард отметился пятью голами в 24 матчах.
«При Березуцком, как и ранее при Федотове, тоже мог стать лучшим бомбардиром. Как даст судьба. Если не будет травм, то всё будет в моих руках. Есть ли количественная цель? Забивать как можно больше, и чтобы команда побеждала — это самое главное», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В Кубке России Заболотный забил гол в трёх матчах чемпионата России. Ранее Антон выступал за «Сочи», «Зенит», «Факел», «Тосно», «Уфу», «Урал» и ряд других клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего нападающего ЦСКА в € 2 млн.
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