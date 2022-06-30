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Малком рассказал о состоянии своего здоровья

Малком рассказал о состоянии своего здоровья
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Хавбек петербургского «Зенита» Малком рассказал о своём состоянии здоровья. Сегодня полузащитник принял участие в разгроме ЦСКА (3:0) в товарищеском турнире.

«Чувствую себя отлично, гораздо лучше, чем год назад на предыдущих сборах. Но хочется прямо сейчас ещё больше работать, ещё больше отдавать себя, потому что я хочу на полной скорости войти в новый сезон. Признаюсь честно, хочу забить гораздо больше, чем забивал раньше», — цитирует Малкома пресс-служба команды.

Напомним, 25-летний бразильский форвард выступает за «Зенит» с августа 2019 года, куда перешёл из каталонской «Барселоны». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, сумма перехода составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2024 года.

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