Квинси Промес сделал два дубля в товарищеских матчах с «Аланией» и «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил два дубля в двух последних товарищеских матчах красно-белых.



25 июня 30-летний футболист забил два мяча в ворота владикавказской «Алании», которые принесли его команде ничью – 2:2. Вчера, 29 июня, Промес оформил дубль в предсезонной игре с калининградской «Балтикой» (3:2).



Напомним, Квинси выступает за «Спартак» с февраля 2021 года, куда перешёл из «Аякса». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего нидерландца составляет € 9 млн. В 30 матчах сезона-2021/2022 Промес забил 11 голов и отдал пять результативных передач.



9 июля «Спартаку» предстоит сыграть первый официальный матч сезона-2022/2023 – с «Зенитом» за Суперкубок России.

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