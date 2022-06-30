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«Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным обыграл «Волеренгу» в Кубке Норвегии

«Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным обыграл «Волеренгу» в Кубке Норвегии
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Норвегии, в котором клуб «Волеренга» встречался с «Будё-Глимт». Матч прошёл в Осло на стадионе «Интилити Арена» и завершился победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 90-й минуте забил Ульрик Салтнес. Отметим, что ворота «Будё-Глимт» защищал российский голкипер Никита Хайкин.

Действующим победителем турнира является «Мольде», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Будё-Глимт».

Рекордсменами по числу побед в Кубке Норвегии являются «Одд» и «Русенборг», которые выигрывали трофей 12 раз. На втором месте по этому показателю находится «Фредрикстад», выигрывавший турнир 11 раз. «Будё-Глимт» становился победителем Кубка Норвегии два раза. В последний раз это произошло в 1993 году.

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