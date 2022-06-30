Ромелу Лукаку прокомментировал возвращение в «Интер»

Нападающий Ромелу Лукаку прокомментировал своё возвращение в «Интер» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Челси».

«Это сильное чувство, я вспоминаю то, что я чувствовал год назад с этой командой, и это был великий момент для команды, болельщиков и меня лично. Мы говорили о многих вещах, например о том, что мне казалось невозможным вернуться сюда, но мы сделали это, и я также должен поблагодарить президента клуба за то, что он продолжал настаивать и верить, что это возможно. В итоге мы это сделали, и я очень счастлив. Я сохранил свой дом, когда уехал в Англию, так что это кое-что тебе показывает. Теперь я просто хочу вернуться на поле с ребятами», — приводит слова Лукаку Football Italia.

Стороны достигли соглашения, по которому бельгийский нападающий будет выступать за «Интер» до лета 2023 года. При этом у «нерадзурри» не будет права выкупа.