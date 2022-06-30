«Арсенал» получит около € 10 млн за Гендузи

«Марсель» договорился с лондонским «Арсеналом» о полноценном трансфере французского полузащитника Маттео Гендузи в «Марсель», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.
По информации журналиста, сделка между клубами была полностью оформлена ещё в марте. Сообщается, что всё уже согласовано, а сумма выкупа футболиста составит около € 10 млн.
В прошлом сезоне 23-летний французский футболист присоединился к провансальцам на правах аренды, рассчитанной на один сезон. В договоре также была прописана опция последующего выкупа, которой они и воспользовались.
Маттео присоединился к «канонирам» в 2018 году, а до этого выступал за «Лорьян». Потом целый сезон игрок провёл на правах аренды в «Герте». В составе берлинской команды Гендузи принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил пять жёлтых карточек.
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