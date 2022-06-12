Маттео Гендузи: уверен, что Вильям Салиба вернётся в «Марсель»

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи заявил, что рассчитывает на то, что защитник Вильям Салиба, вернувшийся в «Арсенал» после аренды во французском клубе, ещё сыграет за «Марсель».

«Теперь сердце Вильяма Салиба принадлежит «Марселю», и я уверен, что он вернётся во французский клуб в следующем сезоне. Так что я буду продолжать настаивать на том, что он остаётся с нами», — приводит слова Гендузи Get French Football News со ссылкой на Telefoot.

Отметим, что Маттео Гендузи также проводил минувший сезон в «Марселе» на правах аренды из лондонского «Арсенала». Как сообщается, после окончания нынешнего сезона Гендузи стал игроком «Марселя» на постоянной основе.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета недавно подтвердил, что Вильям Салиба возвращается в клуб, несмотря на сообщения о том, что французский защитник хочет остаться в «Марселе».