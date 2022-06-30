Агент Лукаку: давайте насладимся возвращением Ромелу в «Интер»

Себастьен Ледур, представляющий интересы бельгийского нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, поделился эмоциями после перехода своего клиента в миланский «Интер» на правах аренды.
«Мы не знаем, что может произойти через год. Давайте насладимся этим сезоном, насладимся этим возвращением, а потом посмотрим, что будет. Главное, что Ромелу вернулся в «Интер» и очень счастлив. Это всё, что сейчас важно», — приводит слова Ледура Sky Sport Italia.
Напомним, Лукаку стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал как раз за миланскую команду. В прошлом сезоне бельгийский форвард принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Лукаку с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- 30 июня 2022
-
06:13
-
06:03
-
05:59
-
05:39
-
05:37
-
05:30
-
05:28
-
04:58
-
04:56
-
04:25
-
04:19
-
04:04
-
03:36
-
03:15
-
03:06
-
02:53
-
02:48
-
02:34
-
02:31
-
02:07
-
01:49
-
01:29
-
01:20
-
01:16
-
01:06
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:44
-
00:29
-
00:20
- 29 июня 2022
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:36