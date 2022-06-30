Агент Лукаку: давайте насладимся возвращением Ромелу в «Интер»

Себастьен Ледур, представляющий интересы бельгийского нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, поделился эмоциями после перехода своего клиента в миланский «Интер» на правах аренды.



«Мы не знаем, что может произойти через год. Давайте насладимся этим сезоном, насладимся этим возвращением, а потом посмотрим, что будет. Главное, что Ромелу вернулся в «Интер» и очень счастлив. Это всё, что сейчас важно», — приводит слова Ледура Sky Sport Italia.



Напомним, Лукаку стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал как раз за миланскую команду. В прошлом сезоне бельгийский форвард принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Лукаку с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.