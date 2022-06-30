Уилшир может стать тренером «Арсенала»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир может стать тренером столичной команды, сообщает Evening Standard.



По информации источника, клуб рассматривает приглашения бывшего игрока команды на свободные должности главного тренера команд до 18 и 23 лет. Лондонский клуб потерял много качественных специалистов молодых команды в текущем сезоне, поэтому сейчас они занимаются поиском специалистов.



Примечательно, что на текущий момент Уилшир находится без клуба, а в прошлом месяце он вовсе заявил, что хотел бы попробовать себя в роли тренера.



Уилшир с 2001 по 2018 год находился в структуре лондонского «Арсенала», за который в 198 матчах забил 14 голов и отдал 30 голевых передач. С 2018 по 2020 год полузащитник выступал в составе «Вест Хэма», а с января 2021 года играл за «Борнмут».

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