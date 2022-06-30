В «Ювентусе» рассказали о ходе переговоров с Погба

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене рассказал о ходе переговоров с французским полузащитником Полем Погба, который перейдёт из «Манчестер Юнайтед».
«Переговоры прогрессируют. Эта сделка будет ключевой для «Ювентуса» в том числе и с коммерческой точки зрения», — приводит слова Арривабене Tuttosport.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и Погба согласовали условия сотрудничества. Официально о сделке будет объявлено в следующем месяце. Футболист перейдёт в итальянский клуб на правах свободного агента. В минувшем сезоне Погба сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что медицинский осмотр француза для перехода в «Ювентус» должен пройти с 5 по 8 июля. Отметим, что 29-летний футболист уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.
- 30 июня 2022
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