Источник: МакSим выступит перед матчем «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России

Певица МакSим выступит перед матчем за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», сообщает «РБ-Спорт». Встреча состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Старт игры запланирован на 19:00 мск.



По информации источника, МакSим споёт песню «Знаешь ли ты», которая является неофициальным гимном фанатов «Спартака». Также ранее появилась информация, что на матче будет выступать группа «Ленинград».



Напомним, певица МакSим выступала на финальном матче Кубка России по футболу, в рамках которого «Спартак» переиграл московское «Динамо» со счётом 2:1. Она спела «Знаешь ли ты» после финального свистка. Победа позволила «Спартаку» попасть в матч за Суперкубок. «Зенит» выступит там на правах чемпиона страны.