Призовые на чемпионате Европы – 2022 среди женщин будут самыми высокими в истории

Призовые на Евро-2022, стартующем 6 июля в Англии, будут рекордными для женского футбола, сообщает 90 min.



УЕФА определил размер призового фонда — он составит € 16 млн, и это вдвое больше, чем было на прошлом чемпионате Европы в Нидерландах.



В организации рассказали о причинах, по которым такая сумма стало возможной. Во-первых, были разделены коммерческие договорённости по турнирам среди мужчин и женщин; во-вторых, были увеличены инвестиции УЕФА в женский Евро.



60% (€ 9,6 млн) призового фонда будет поделено между всеми участниками. Это означает, что каждая отобравшаяся на Евро команда получит по € 600 тыс.



Оставшиеся € 6,4 млн будут распределены в зависимости от выступлений сборных. Так, за каждую победу на групповом этапе команды будут получать по € 100 тыс., за ничью — € 50 тыс. Сборные, добравшиеся до четвертьфинала, заработают € 205 тыс., полуфиналисты — € 320 тыс. Финалистки турнира получат ещё € 440 тыс., а победительницы — € 660 тыс.



Таким образом, если сборная, которая одержит победу на турнире, сможет выиграть все матчи на групповом этапе, в общей сложности она заработает € 2,085 млн.