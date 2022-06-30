В «Спартаке» заявили, что не отказывались от квоты билетов на матч Суперкубка с «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что московский клуб не отказывался от квоты билетов на матч Суперкубка с «Зенитом». Ранее появлялась информация, что москвичи решили не забирать нужное количество билетов.
«Ролики к Суперкубку увидите ближе к матчу. Мы реализовывали билеты на матч через промокоды, от своей квоты билетов на Суперкубок «Спартак» не отказывался», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентомм «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Ранее сообщалось, что красно-белые могут бойкотировать игру из-за её проведения в Санкт-Петербурге, но в итоге «Спартак» дал согласие на участие в Суперкубке.
Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»:
- 30 июня 2022
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:40
-
11:37
-
11:33
-
11:18
-
11:15
-
11:09
-
11:09
-
10:59
-
10:57
-
10:52
-
10:50
-
10:47
-
10:42
-
10:21
-
09:59
-
09:50
-
09:43
-
09:39
-
09:36
-
09:26
-
09:18
-
09:03
-
08:43
-
08:40
-
08:36
-
08:30
-
08:12
-
08:03
-
07:41
-
07:36
-
07:29
-
07:22