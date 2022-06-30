В «Спартаке» заявили, что не отказывались от квоты билетов на матч Суперкубка с «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что московский клуб не отказывался от квоты билетов на матч Суперкубка с «Зенитом». Ранее появлялась информация, что москвичи решили не забирать нужное количество билетов.

«Ролики к Суперкубку увидите ближе к матчу. Мы реализовывали билеты на матч через промокоды, от своей квоты билетов на Суперкубок «Спартак» не отказывался», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентомм «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Ранее сообщалось, что красно-белые могут бойкотировать игру из-за её проведения в Санкт-Петербурге, но в итоге «Спартак» дал согласие на участие в Суперкубке.

Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»: