Директор МакSим заявил, что певица выступит перед матчем «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок

Павел Назаров, концертный директор певицы МакSим, сообщил, что он перед матчем «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России по футболу. Ранее появилась информация, что артистка будет петь песню «Знаешь ли ты». Также на матче выступит группа «Ленинград».



«Информация соответствует действительности. Певица МакSим выступит в Санкт-Петербурге перед матчем «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, встреча «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России по футболу состоится 9 июля. Её старт запланирован на 19:00 мск. Матч пройдёт на стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Напомним, МакSим выступала на матче за Кубок России, в котором «Спартак» переиграл московское «Динамо» (2:1).