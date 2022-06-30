Директор МакSим заявил, что певица выступит перед матчем «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок

Павел Назаров, концертный директор певицы МакSим, сообщил, что он перед матчем «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России по футболу. Ранее появилась информация, что артистка будет петь песню «Знаешь ли ты». Также на матче выступит группа «Ленинград».
«Информация соответствует действительности. Певица МакSим выступит в Санкт-Петербурге перед матчем «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, встреча «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России по футболу состоится 9 июля. Её старт запланирован на 19:00 мск. Матч пройдёт на стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Напомним, МакSим выступала на матче за Кубок России, в котором «Спартак» переиграл московское «Динамо» (2:1).
- 30 июня 2022
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