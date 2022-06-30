Зиньковский рассказал, почему Ларин сравнил его с поросёнком из сказки

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, почему бывший руководитель академии «Чертаново» Николай Ларин сравнил его с поросёнком из сказки.



«Ларин выложил коллаж, где были я, Умяров и Пруцев с подписью «Ниф-Ниф, Наф-Наф, и Нуф-Нуф?» Кто из них кто — не уточнял, спрошу про это у Николая Юрьевича. Откуда пошёл этот коллаж? «Спартак», мясо и свинки, поэтому он это и выложил», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, Антон Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Полузащитник перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» нынешним летом. Красно-белые открывают официальный сезон матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Он запланирован на 9 июля.

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