Абаскаль: буду подходить к работе в «Спартаке» с холодным умом. Иначе ноги будут мёрзнуть

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как намерен подходить к работе с красно-белыми.



«Готов ли страдать за «Спартак»? В каком значении имеется в виду слово «страдать», в моральном? Конечно, если нам нужно будет страдать — будем страдать. Надеюсь, что таких моментов будет мало. Эти страдания может вызывать лишь несправедливость. Я буду подходить к работе с холодным умом, иначе ноги будут мёрзнуть», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, 9 июля состоится встреча за Суперкубок России по футболу. Этот матч станет первым официальным для «Спартака» под руководством нового главного тренера клуба Гильермо Абаскаля. Его соперником станет «Зенит», который является действующим чемпионом страны. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на поле «Газпром Арены».