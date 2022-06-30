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В «Спартаке» заявили, что поддержали кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ

В «Спартаке» заявили, что поддержали кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что в клубе поддержали кандидатуру Александра Алаева на пост президента Российской Премьер-Лиги.

«Мы поддержали кандидатуру Алаева, это правда», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги. Напомним, в мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию после завершения сезона-2021/2022.

Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

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