В «Спартаке» заявили, что поддержали кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что в клубе поддержали кандидатуру Александра Алаева на пост президента Российской Премьер-Лиги.
«Мы поддержали кандидатуру Алаева, это правда», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги. Напомним, в мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию после завершения сезона-2021/2022.
Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.
Новость по темеХачатурянц сообщил об уходе с поста президента РПЛ
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