В «Спартаке» заявили, что поддержали кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что в клубе поддержали кандидатуру Александра Алаева на пост президента Российской Премьер-Лиги.



«Мы поддержали кандидатуру Алаева, это правда», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги. Напомним, в мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию после завершения сезона-2021/2022.



Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.