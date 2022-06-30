Мостовой: Абаскаль для меня не тренер. Не изменю мнение, если «Спартак» что-то выиграет

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на высказывания главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о задачах команды на сезон.
«Абаскаль для меня не тренер. В 33 года, не играя в футбол, это не тренер. Я буду держать мнение до конца. Я не изменю своё мнение, если «Спартак» выиграет там чего-то.
Мне Абаскаль немного напоминает Виллаш-Боаша. Только там агент крутил и вертел всех, зарабатывая деньги. Мне нравятся слова Каттани о том, что Абаскаль перспективный. Мы все не перспективные, а он перспективный. Это смешно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Испанец начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».
- 30 июня 2022
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