Дасаев: обычно клуб покидают со словами благодарности, а не так, как заявил Глушенков

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на слова полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова, который заявил, что был рад покинуть московский клуб. Дасаев сказал, что обычно из команд уходят иначе.



«Конечно, нельзя так говорить про клуб, который дал тебе дорогу в профессиональный футбол. Обычно клуб покидают со словами благодарности, а не так, как заявил Глушенков. Трудно сказать, почему Максим решил так заявить. Время расставит всё на свои места», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Максим Глушенков весь прошлый сезон провёл в «Крыльях Советов» на правах аренды. Он сыграл 29 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.