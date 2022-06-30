Защитник «ПСЖ» покинет клуб и может перейти в «Ювентус»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе покинет французский клуб. 26-летний футболист может перебраться в туринский «Ювентус». Об этом на своём сайте сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.



По информации источника, французский защитник пополнит состав «Старой синьоры», если команду покинет Маттейс де Лигт.



Кимпембе является воспитанником «ПСЖ». Контракт 26-летнего француза с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость Преснела Кимпембе составляет € 40 млн.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 защитник сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В 2018 году Кимпембе вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира: