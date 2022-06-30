Экс-игрок сборной Италии: «Рома» может 7 июля объявить о трансфере Криштиану Роналду

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Анджело Ди Ливио сообщил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду близок к переходу в римский клуб. Экс-футболист отмечает, что «Рома» может 7 июля объявить о переходе 37-летнего португальца.



«Из того, что я узнал за последние несколько дней, «Рома» действительно пытается подписать Криштиану Роналду и 7 июля может стать датой объявления о трансфере Криштиану в стан «джаллоросси».



Это неосмотрительные слова, которые постоянно циркулируют в мире футбола. Многие бывшие игроки говорят об этом, многие приближённые к клубам говорят об этом.



Кроме того, я поговорил с близким другом, который работает на телевидении и который услышал о переговорах с Роналду от очень важного менеджера «Ромы» во время ужина, прошедшего несколько дней назад», — цитирует Ди Ливио Corriere dello Sport со ссылкой на Retesport.

Неприятные поступки Криштиану Роналду: