В «Локомотиве» объяснили назначение Циннбауэра на пост главного тренера

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о деталях назначения Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера железнодорожников. Как и предполагалось, назначение Циннбауэра носит формальный характер, а фактически управлять командой продолжит Марвин Комппер.

«Как мы и планировали, «Локомотив» усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах. При приглашении Йозефа мы также учитывали, что он имеет серьёзный опыт работы с молодёжью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении «Локомотива».

Это назначение не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии PRO. Что касается Заура Хапова, мы благодарны ему за работу главным тренером во второй половине прошлого сезона. Он также продолжит работу в тренерском штабе», — приводит слова Цорна официальный сайт «Локомотива».