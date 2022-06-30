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В ЦСКА прокомментировали победу в суде над «Бетой»

В ЦСКА прокомментировали победу в суде над «Бетой»
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Директор ПФК ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал победу армейского клуба в судебных разбирательствах с ООО «Бета». Организация требовала признать клуб банкротом и взыскать с него крупную сумму денег.

«Мы были уверены, что Верховный суд откажет «Бете» в их кассационной жалобе. Клуб смог отстоять свои интересы. Мы с самого начала говорили, что у «Беты» отсутствовали основания для обращения в суд с подобным заявлением. Наконец поставлена финальная точка в этом длительном и важном деле», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее суд взыскал с ЦСКА в пользу компании более 348 млн рублей. ООО «Бета» — правопреемник ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена». Позже ЦСКА обжаловал это решение. Дело завершилось в пользу армейского клуба.

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