В «Уфе» отреагировали на информацию об интересе «Ростова» к Гамиду Агаларову
Поделиться
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе «Ростова» к нападающему Гамиду Агаларову.
Действительно ли «Ростов» интересуется Агаларовым? «Ростов» — это один из вариантов», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что «Ростов» начал переговоры с «Уфой» о покупке Гамида Агаларова. Также интерес к приобретению 21-летнего футболиста имеет грозненский «Ахмат».
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. 21-летний форвард забил 19 голов в 29 матчах. Тем не менее «Уфа» не сумела сохранить прописку в РПЛ и вылетела в Первую лигу (ранее — ФНЛ).
Комментарии
- 30 июня 2022
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:50
-
19:39
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:16
-
19:10
-
19:05
-
18:53
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:40
-
18:34
-
18:25
-
18:21
-
18:16
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:22
-
17:17
-
17:11
-
17:03
-
16:55
-
16:53
-
16:43
Партнерский контент