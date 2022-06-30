В «Уфе» отреагировали на информацию об интересе «Ростова» к Гамиду Агаларову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе «Ростова» к нападающему Гамиду Агаларову.

Действительно ли «Ростов» интересуется Агаларовым? «Ростов» — это один из вариантов», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что «Ростов» начал переговоры с «Уфой» о покупке Гамида Агаларова. Также интерес к приобретению 21-летнего футболиста имеет грозненский «Ахмат».

В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. 21-летний форвард забил 19 голов в 29 матчах. Тем не менее «Уфа» не сумела сохранить прописку в РПЛ и вылетела в Первую лигу (ранее — ФНЛ).