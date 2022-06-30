Главный тренер «Торпедо»: по Fan ID у меня много вопросов, как и у всех

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк высказался о внедрении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Без болельщиков футбола нет. Это та определяющая сила, которая существует в футболе. Я без них, как и все вы, не воспринимаю футбол. Когда ты выходишь и видишь, как болельщики за тебя переживают, поддерживают, ты набираешься сил, энергии. По Fan ID у меня много вопросов, как и у всех», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, с 1 июня в силу вступил закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. С 4 июля Fan ID можно оформить на сайте Госуслуг. Отмечалось, что на внедрение системы было выделено 773 млн рублей.