Главный тренер «Торпедо»: по Fan ID у меня много вопросов, как и у всех
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Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк высказался о внедрении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
«Без болельщиков футбола нет. Это та определяющая сила, которая существует в футболе. Я без них, как и все вы, не воспринимаю футбол. Когда ты выходишь и видишь, как болельщики за тебя переживают, поддерживают, ты набираешься сил, энергии. По Fan ID у меня много вопросов, как и у всех», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, с 1 июня в силу вступил закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. С 4 июля Fan ID можно оформить на сайте Госуслуг. Отмечалось, что на внедрение системы было выделено 773 млн рублей.
Новость по темеФанаты «Торпедо» будут бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID
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