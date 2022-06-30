«Ливерпуль» примет участие в ЛГБТ-параде, а также проведёт тематический турнир

«Ливерпуль» примет участие в серии мероприятий, посвящённых поддержке ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Отмечается, что на протяжении всего июля эмблема «Ливерпуля» будет отображаться на фоне радужного флага. Также клуб организует несколько мероприятий, направленных на повышение осведомлённости о проблемах ЛГБТ-сообщества.



Футболисты и болельщики красных примут участие в ЛГБТ-параде, который пройдёт в Ливерпуле 30 июля. За неделю до этого мерсисайдский клуб проведёт футбольный турнир, участие в котором примут ЛГБТ-группы, поддерживающие команду.



Напомним, «Ливерпуль» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, а также дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».

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