Форма женской сборной Германии — лучшая среди команд-участниц ЧЕ-2022 по версии ESPN

Американское издание ESPN в преддверии чемпионата Европы по футболу 2022 года среди женщин составило рейтинг самых красивых футбольных форм. Примечательно, что составители списка для сравнения атрибутики команд создали турнирную таблицу, которая повторяет игровую таблицу турнира.



В четвертьфиналах сошлись формы Швеции и Италии, Англии и Финляндии, Франции и Нидерландов, Германии и Норвегии. В полуфинал «турнира», по мнению редакторов ESPN, прошли Франция, Швеция, Германия и Англия.



Благодаря неоклассическому стилю футболки и стильному цвету Франция одержала победу в противостоянии со Швецией. Германия же благодаря своему выездному зелёному комплекту оказалась сильнее Англии.



В матче за третье место, которого нет в оригинальной сетке турнира, победил комплект сборной Англии. В финале турнира футбольных форм победу одержала сборная Германии.



Напомним, чемпионат Европы среди женщин пройдёт с 6 по 31 июля в Англии.

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