Тренер женской сборной Индии U17 отстранён от работы из-за сексуальных домогательств

Тренер женской сборной Индии до 17 лет Алекс Эмброуз отстранён от работы из-за «неподобающего поведения», под которым подразумеваются сексуальные домогательства к одной из спортсменок.
По информации источника, тренер был отстранён от работы во время тренировочного турне женской молодёжной национальной команды по Европе. Местная футбольная федерация потребовала от Эмброуза прекратить все контакты с командой и немедленно вернуться в Индию, где будет проходить расследование.
«В женской команде U17, которая в настоящее время находится в ознакомительном туре по Европе, был зафиксирован случай «неподобающего поведения». Федерация придерживается политики нулевой терпимости к недисциплинированности. В качестве первого шага федерация временно отстранила тренера до дальнейшего расследования», — говорится в сообщении руководителей Всеиндийской футбольной федерации.
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