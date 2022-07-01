Новый главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека высказался о ситуации на Украине.

«Такая ситуация, как на Украине, меняет наше видение жизни и значение, которое мы придаём определенным вещам. Я пережил сложную ситуацию в Киеве. Я был там, когда начались события, но то, что я пережил, не имеет ничего общего с тем, что украинцы продолжают переживать каждый день. Моя жена и мой сын — украинцы. Я надеюсь, что ситуация разрешится как можно скорее», — приводит слова Фонсеки RMC Sport.

Напомним, Фонсека возглавлял «Шахтёр» с 2016 по 2019 год. Месте с клубом он завоевал семь трофеев – трижды чемпионат, трижды Кубок и один раз Суперкубок Украины. После этого специалист до 2021 года занимал пост главного тренера «Ромы».