«Бавария» не отвечает на звонки «Барселоны» по поводу трансфера Левандовского

«Барселона» не может связаться с «Баварией», чтобы обсудить возможность трансфера польского нападающего Роберта Левандовского, сообщает Suddeutsche Zeitung.
По данным источника, в «Барселоне» недовольны, что официальные лица «Баварии» не отвечают на телефонные звонки, когда звонит спортивный директор Матеу Алемани. Кроме того, отношения между «Баварией» и посредником Левандовского Пини Захави считаются разорванными.
Сообщается, что «Барселона» даже отправила предложение в Мюнхен «Бюрофаксом», своего рода заказным письмом, которое доставляется через испанскую почту.
Ранее Левандовски сообщил, что больше не хочет выступать за «Баварию» и хочет покинуть клуб. Его контракт с мюнхенцами действует до 2023 года.
В прошлом сезоне польский нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач.
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