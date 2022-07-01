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«Бавария» не отвечает на звонки «Барселоны» по поводу трансфера Левандовского

«Бавария» не отвечает на звонки «Барселоны» по поводу трансфера Левандовского
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«Барселона» не может связаться с «Баварией», чтобы обсудить возможность трансфера польского нападающего Роберта Левандовского, сообщает Suddeutsche Zeitung.

По данным источника, в «Барселоне» недовольны, что официальные лица «Баварии» не отвечают на телефонные звонки, когда звонит спортивный директор Матеу Алемани. Кроме того, отношения между «Баварией» и посредником Левандовского Пини Захави считаются разорванными.

Сообщается, что «Барселона» даже отправила предложение в Мюнхен «Бюрофаксом», своего рода заказным письмом, которое доставляется через испанскую почту.

Ранее Левандовски сообщил, что больше не хочет выступать за «Баварию» и хочет покинуть клуб. Его контракт с мюнхенцами действует до 2023 года.

В прошлом сезоне польский нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач.

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