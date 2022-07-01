Бывший вратарь московского ЦСКА продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск»

33-летний голкипер Евгений Помазан стал игроком «СКА-Хабаровск». С ним подписан однолетний контракт с возможностью продления ещё на год, сообщает клуб на официальном сайте.



В 2006-м Помазан стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, а в следующем году перешёл из краснодарской «Кубани» в московский ЦСКА. В октябре 2007-го возрасте 18 лет, 8 месяцев и 27 дней Евгений дебютировал за армейцев в матче чемпионата России с «Крыльями Советов» (4:2).



В составе ЦСКА Евгений Помазан провёл только три матча и впоследствии выступал за «Урал», «Спартак-Нальчик», «Анжи», «Кубань», «Балтику» и минское «Динамо». С лета 2021 года голкипер играл в ФНЛ-2 за «Чайку» из Песчанокопского. В июне 2022-го клуб из Ростовской области объявил об уходе Помазана.