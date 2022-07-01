«Нижний Новгород» подписал контракт с воспитанником «Краснодара»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о подписании трёхлетнего контракта с защитником Даниилом Корнюшиным.



«Я находился на просмотре в «Ростове», и в этот момент со мной на связь вышли представители тренерского штаба «Пари НН», сказав, что ждут меня в Нижнем. Посоветовавшись с родными, я принял решение о переходе. Главным аргументом стало то, что уже работал с Михаилом Михайловичем Галактионовым и его помощниками в молодёжной сборной, хорошо знаком с их требованиями. Отдельное спасибо Валерию Георгиевичу Карпину за то, что пригласил на сбор и при появлении предложения от нижегородского клуба выслушал мои доводы, поблагодарил за проделанную работу. Коллектив в Нижнем дружный, сплочённый. Многие ребята мне знакомы. К примеру, с Тимуром Сулеймановым мы были вместе в молодежной сборной России, а с Дмитрием Стоцким – в «Краснодаре». Город красивый, есть где погулять, на что посмотреть. Что касается выбранного номера, то мне всегда нравилась цифра 4. Еще мой отец играл под четвёртым номером, но здесь он оказался занят, поэтому я взял 44-й», – приводит слова Корнюшина официальный сайт нижегородского клуба.



20-летний Даниил Корнюшин – воспитанник академии «Краснодара». В сезоне-2021/22 он провёл 5 матчей за «Краснодар» (3 – в РПЛ, 2 – в Кубке России).