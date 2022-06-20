«Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Без Дзюбы, зато с кучей голов

«Зенит» рассматривает турнир как подготовку к «Спартаку», а Галактионов ещё не вник в работу с «Нижним Новгородом».

21 июня состоится матч предсезонного турнира «Зенит» — «Пари НН». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех нижегородцев оценивается в 7.20. На ничью дают коэффициент 4.84.

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Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» 21 июня 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на матч предсезонного кубка «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» (21.06.2022)

21 июня в 20:00 мск стартует предсезонный турнир с участием российских клубов, на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Участниками турнира стали четыре команды из РПЛ, среди которых также есть «Сочи» и ЦСКА. Всего клубам предстоит провести шесть туров, по итогам которых определится победитель.

«Зенит» провёл прошлый сезон плодотворно: выиграл в очередной раз РПЛ, а Семака признали лучшим тренером чемпионата России. Также свою награду получил бразилец Клаудиньо, которому вручили индивидуальный приз как лучшему футболисту сезона. Один из удачных трансферов сине-бело-голубых. Также хорош оказался Юри Алберто, подросший в цене. Все бразильцы остаются в России, что важно.

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Если некоторые болельщики переживают о том, вернутся ли звёзды до старта предсезонного турнира, то не стоит. Клаудиньо уже прилетел и даже принял участие в тренировочном процессе. Вместе с ним вернулись в Санкт-Петербург Дуглас Сантос и Малком. Мини-турнир станет для них отличной подготовкой к новому сезону РПЛ и Суперкубку России, ведь он приближается. Обыграть «Спартак» дорогого стоит для футболистов сине-бело-голубых.

Не стали продлевать контракты разве что лучший бомбардир сборной России Артём Дзюба, а также Магомед Оздоев. Кроме того, руководство клуба решило разорвать контракт с голкипером Станиславом Крицюком. Это те спортсмены, которые точно не появятся на поле, потому что уже не принадлежат «Зениту». Хотя никаких проблем эти потери не вызовут. Состав пополнил Зелимхан Бакаев, решивший променять красно-белые цвета на сине-бело-голубые.

Нижегородский клуб будет сложно узнать как минимум по изменениям в названии. «Пари НН» решил преобразиться не только внутри, но и снаружи. Поможет ли это в следующем сезоне команде, закончившей сезон-2021/2022 на 11-м месте? Скоро станет понятно. Решение о переименовании было принято в соглашении с главным спонсором футбольного клуба, благодаря чему руководство получило мощную финансовую поддержку.

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В таком случае высоки шансы, что «Пари Нижний Новгород» преобразится и поднимется ближе к топовым участникам РПЛ. Александр Кержаков ушёл с поста главного тренера, а на его место назначили Михаила Галактионова. Ранее специалист работал с молодёжной сборной России до 21 года, а последним клубом в его карьере был «Ахмат». Посмотреть на амбиции и изменения специалиста можно будет уже в игре с «Зенитом».

По словам самого Галактионова, в «Нижнем Новгороде» будет активно продвигаться европейский футбол. Работы будет действительно много, как минимум с составом, потому что есть трансферное окно. На данный момент никаких больших приобретений наставник не сделал, потому что у него должно быть время, чтобы определить цели. Удалось подписать Вячеслава Кротова как свободного агента. На этом всё.

«Зенит» и «Пари НН» заканчивали сезон Российской Премьер-Лиги очным противостоянием. Команды вышли на поле в равных условиях, потому что Семак отпустил легионеров раньше в отпуск, ведь игра ничего не значила. Для них нет, но вот российским футболистам нужно было постараться. В итоге нижегородцы оказались сильнее и выиграли со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал Калинский, реализовавший пенальти.

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На этот раз петербургский клуб может выйти полным составом, то есть вместе со своими бразильскими звёздами. Будет интересно посмотреть, как «Пари НН» справится с такой задачей. Особенно учитывая, что теперь командой управляет не Кержаков, а Галактионов. Основной проблемой нижегородцев является нехватка нападающих. Всего два форварда в обойме, но ни один из них не заиграл. За сезон оба забили по одному мячу. Основным голеадором клуба остаётся полузащитник Калинский.

За сезон-2021/2022 «Нижний Новгород» забил меньше всех – 26 мячей. Даже тульский «Арсенал» реализовал больше моментов. Никаких новых приобретений ещё не было, а значит, проблема актуальна и в матче с «Зенитом». У петербуржцев же нет никакого дефицита с футболистами, там полный комплект. Будут ли у гостей хоть какие-то шансы на успех?

Только раз в истории «Пари НН» играл с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге. И тогда потерпел разгромное поражение – 1:5. Случилось это в первом круге РПЛ ушедшего сезона. В тот день Дзюба сделал хет-трик и отдал голевой пас. Сегодня форварда уже нет, и роль атакующих лидеров на себя возьмут другие игроки. Думается, шансов у гостей действительно немного. Ф1(-1.5) за 2.11 выглядит заманчиво.

Прогноз и ставки на матч предсезонного турнира «Зенит» — «Пари НН» 21 июня 2022 года

Быстро познакомиться с командой и понять, как она устроена, может далеко не каждый специалист. «Зенит» же просто выйдет на поле, чтобы провести полноценный матч и записать его в ещё одну тренировку, но уже более профессиональную. Подготовка к Суперкубку пока является основной задачей сине-бело-голубых. Думается, они победят нижегородцев с приличной разницей.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.11.

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