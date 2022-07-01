Кьеллини – о переходе в «Лос-Анджелес»: там фантастические защитники, зачем позвонили мне?

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини, подписавший контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес», дал первые комментарии после прихода в новый клуб.

«Я хочу быть честным. Когда я увидел команду, я сказал, что у них фантастические защитники, почему они позвонили мне?

Все говорят о Мамаду Фолле, но я могу назвать Хесуса Мурильо, Себастьяна Ибегу, которые играли в последних матчах в центре, а также на флангах «Лос-Анджелеса». Они фантастические защитники, и это фантастическая команда. Конечно, я могу им помочь.

Я могу помочь команде, не просто играя, но и каждый день руководя молодыми ребятами, и это моя игра и то, что я думаю. Но у меня фантастические товарищи по команде, и это важно», — приводит слова Кьеллини Goal.

Напомним, большую часть карьеры Джорджо Кьеллини провёл в составе туринского «Ювентуса», выступая за клуб на протяжении 17 лет.

«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус».